بعد وفاته.. لهذا السبب شريف بدر الدين يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم السيناريست شريف بدر الدين محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما توفي صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 45 عامًا.

شييع الآلاف من أهالي مدينة زفتي بمحافظة الغربية جثمان السيناريست شريف بدر الدين إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمسقط رأسه بالغربية.

من هو السيناريست شريف بدر الدين؟

ولد السيناريست شريف بدر الدين 26 يناير 1979، وتخرج بكلية التجارة شعبة المحاسبة في جامعة الزقازيق عام 2001 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2006 بتقدير جيد جدًا، اشتهر شريف بعد ذلك بكتابة المسلسلات المأخوذة من فورمات أجنبي أبرزها "هبة رجل الغراب" بأجزائه الأربعة، حيث كان المؤلف والمشرف على ورشة الكتابة، وأيضًا مسلسل "طلعت روحي" بطولة إنجى وجدان ونيكولا معوض عام 2018.

مشوار السيناريست شريف بدر الدين الفني

بدأ شريف بدر الدين مشوار بالمشاركة في كتابة العديد من الأعمال الفنية الناجحة مثل "عالم سمسم" عام 2002، وست كوم "تامر وشوقية" الجزء الأول عام 2006، ومسلسل الانيميشن "بسنت ودياسطي" الجزء الأول عام 2008 والثانى عام 2010، وسيت كوم "العيادة" الجزء الأول عام 2008، مسلسل "الجامعة" عام 2010، سيت كوم "الباب في الباب" الجزء الثانى عام 2012،ومسلسل "راس الغول" بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز عام 2016 ومسلسل "شبر مية" عام 2019.

اخر أعمال السيناريست شريف بدر الدين

وآخر أعمال السيناريست شريف بدر الدين، هو مسلسل "مفترق طرق"، الذي عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، العمل من بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري علي الطيب، جومانا مراد، هدى المفتي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج محمد محيي، تدور أحداث المسلسل حول أميرة التي تفاجأت بعد مضي 15 عامًا من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء، وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلة نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.