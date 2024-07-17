نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ايه اللي لمهم على بعض".. هشام ماجد يروج لفيلمه "أكس مراتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لفيلم “إكس مراتي” بطولة الفنان هشام ماجد، وأمينة خليل والمقرر عرضه للجمهور في 24 يوليو الجاري، بدور العرض السينمائي.

وروج هشام ماجد، لفيلمه الجديد حيث نشر البرومو الرسمي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»:«الإعلان الرسمى لفيلم X مراتى، استنوه يوم 24 يوليو في جميع السينمات، عشان تعرفوا ايه اللي لمهم على بعض!».

أحداث فيلم إكس مراتى

ويظهر هشام ماجد خلال أحداث فيلم إكس مراتى شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية، ويظهر محمد ممدوح، بشخصية رد سجون، ويقع في العديد من المشاكل، وهو زوج أمينة خليل السابق.

وتظهر أمينة خليل بشخصية امرأة تمتلك بيوتي سنتر، وتجمعها العديد من المشاهد مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في إطار اجتماعي كوميدي.

أبطال إكس مراتي

فيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، والفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

قصة فيلم إكس مراتي



تدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.