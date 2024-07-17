بسبب صور مثيرة.. نرمين الفقي تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة نرمين الفقي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما علقت أمس في مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، على صورتها المثيرة للجدل مع تعليقات سياسية والتى انتشرت لها في الساعات الماضية عبر منصة «إكس».

سبب تصدر نرمين الفقي التريند

وقالت «الفقي» إنها من الأساس لا تمتلك حسابات على منصة «إكس» «تويتر» سابقا، قالت: «فوجئت بعد عودتي من السعودية بأن أصدقائي يخبرونني أن هناك شخص يكتب باسمي على هذه المنصة، الشجاع أو الشجاعة اللي طالعين يتكلموا باسمي، ما هما يطلعوا يقولوا اللي هما عايزينه بدل ما يتخفوا ورا الناس، لو هما رجالة يطلعوا يتكلموا بنفسهم، لازم يبقى في موقف رادع».

انتحال شخصية نرمين الفقي

وأضافت نرمين الفقي أنها منذ عامين ذهبت إلى مباحث الإنترنت بسبب حساب ينتحل شخصيتها على موقع «فيس بوك»، وحررت محضر بذلك، وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الحساب المنتحل لشخصيتها على منصة إكس.

نرمين الفقي ترد على انتشار صورة جريئة

سبق، كتبت نرمين الفقي عبر حسابها بموقع Facebook: "الحقيقة من "الجراءة والفجر، ان حد يوثق صفحة على تويتر الذى يعتبر من اكبر واهم المنصات، ويتكلم على لساني، ازاى وصلنا لهذه المرحلة، بالإضافة انى أصلا معنديش حساب على تويتر، يا ترى ما هى العقوبة القانونية لهولاء المرضى".

آخر أعمال نرمين الفقي

وكان آخر أعمال نرمين الفقي مشاركتها في مسلسل محارب الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، بجانب مجموعة من النجوم أبرزهم: حسن الرداد، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، وعددًا آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، ودارت الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد كسائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبد المنعم شخصية محامٍ، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل، ومسلسل "بعد النهاية" بطولة نرمين الفقي وأحمد سعيد عبد الغني وريهام سعيد وهالة صدقي وعمرو عبد العزيز وعلاء مرسي وصبري عبد المنعم، من تأليف فداء الشندويلي، وخراج وائل فهمي عبد الحميد.