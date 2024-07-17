سعاد ماسي تحيي حفلًا بمهرجان العلمين ١٦ أغسطس

القاهرة - محمد ابراهيم - تقدم النجمة الجزائرية سعاد ماسي حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن الدورة الثانية من فعاليات مهرجان العلمين، حيث يقام الحفل يوم الجمعة 16 أغسطس المقبل. تحظى أغاني النجمة سعاد ماسي بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، وستقدم خلال الحفل باقة من أجمل وأبرز أغنياتها.

مهرجان العلمين الجديدة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بداية الشهر عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.

أهداف المهرجان

يأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية، ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة. يهدف المهرجان إلى الترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

فعاليات المهرجان

حرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضًا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحًا من مختلف الجنسيات. من المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، بما في ذلك عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة Insomnia للألعاب الرقمية.

دعم سياحة الطعام

يشهد المهرجان أيضًا تنظيم فعالية "Bites by the Sea"، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر، بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل الشمالي.