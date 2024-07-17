نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة البينتبول.. تخطف الأنظار فى مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الإعلامية ندى رضا، عن سعادتها البالغة بتواجدها الآن بمدينة العلمين الجديدة، معبرة: "مهرجان العالم علمين يضم الكثير من الأنشطة السياحية والفنية والرياضية".

وأكدت الإعلامية ندى رضا، خلال حديثها لكاميرا "إكسترا نيوز"، أن الممشى السياحي نجم مهرجان العالم علمين منذ العام الماضي، حيث تُقام عليه الكثير من الفعاليات المختلفة الترفيهية بالمجان للمتواجدين.

وأضافت في حديثها، أن العروض والفرق المختلفة تقدم عروضها بالمجان أمام المواطنين على الممشى السياحي، وبالتالي هذا الممشى يضاهي ممشى الإسكندرية.

وتابعت: "مصر حجزت لنفسها مكانًا في السياحة الرياضية في العالم بأكمله، حيث يضم المهرجان الكثير من الرياضات المختلفة مثل رياضة البينتبول".



تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين



يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وتعمل على تحضيرات الاستعدادت النهائية، وشهد المؤتمر الصحفي والذي تمت إقامته في منطقة النورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.



تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية





أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.



وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.