محمد التاجي لـ "دوت الخليج الفني": لقب مشخصاتي أقيم للفنان من كلمة ممثل.. ومعندناش مسرح وسينما فى مصر (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - لا أحب كلمة ممثل وأفضل أن أوصف بـ "المشخصاتي".. والممثل بيتقال عليه كداب

بشارك في عملين وثلاثة في السنة والجمهور بيقدرني في الشارع

معندناش مسرح وسينما فى مصر والمنفذ الوحيد لنا هي الدراما التلفزيونية

هناك تراجع كبير في إنتاج الأفلام السينمائية مقارنة بالماضي

عدد المهرجانات الخاصة بالسينما والمسرح أكثر من عدد الأعمال الفنية المصنوعة

هو فنان صاحب طلة مبهجة، وابتسامة مميزة، ويمتلك موهبة فنية خاصة، إذ يجيد إختيار أعماله بعناية، لا يسعى إلى التواجد فقط، يحترم جمهوره بشدة، ويرى أن الفن رسالة لها قيمة أخلاقية، هو الفنان محمد التاجي، حفيد الفنان الكبير الراحل عبدالوارث عسر.

"هل هناك فرق حقيقي بين الممثل والمشخصاتي؟.. هذا السؤال وغيره يجيب عنه الفنان محمد التاجي في حوار مع "دوت الخليج الفني"، كما يتطرق "التاجي" إلى أزمة السينما المصرية وسبب غيابه عنها، وتأثير دعم هيئة الترفيه على صناعة السينما في مصر.

في البداية.. هل ستشارك في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة؟

أنا حاليًا في إجازة، ولا أعلم أي شئ عن ظروف العمل، أو موقفي من تواجدي في الجزء الثاني من العتاولة، وحاليًا أنا في فترة راحة.

انتشرت شائعات كثيرة مؤخرًا حول حالتك الصحية.. كيف حالتك الآن؟

أنا كويس الحمد لله وصحتي بخير، والشائعات عني كثيرة، وسبق ونشروا خبر وفاتي أثناء تصوير مسلسل العتاولة، وعادي مبقتش مهتم بالحاجات دي.

الفنان محمد التاجي

ذكرت مؤخرًا رفضك لفيلم "عمارة يعقوبيان" بسبب مشهد اعتبرته غير أخلاقي.. هل هذا يعني أنك ضد حرية الفن؟

الفن رسالة، وهو يؤثر في المجتمع بشكل كبير، لذلك، يجب أن يكون هناك توازن بين الحرية والمسؤولية، فالفنان له دور مهم في توجيه الرأي العام، وعليه أن يختار أعماله بعناية، وكل فرد منا لديه ثقافة وتربية معينة، وأنا أخلاقياتي لا تسمح لي بمثل هذه المشاهد ولم أتربي على ذلك، ورفضت فيلم عمارة يعقوبيان بسبب مشهد غير أخلاقي فقط لا غير وقولت لهم لو هعمل مشهد واحد فقط أمام الزعيم عادل إمام فأنا مستعد أعمله بس يكون أخلاقي.

سبق ووصفت نفسك بـ "المشخصاتي" بدلًا من "الممثل".. هل ترى أن هناك فرقًا جوهريًا بينهم؟

أرى أن هناك فرقًا بين الممثل والمشخصاتي، قد يرتبط مصطلح "ممثل" أحيانًا بتصوير الفنان على أنه شخص كاذب وبيمثل، بينما المشخصاتي يعني أنه يشخّص الدور ويتقمص الشخصية ويتعايش معها بشكل كامل لكي تصل إلى الناس، وكانوا يقولون زمان إن المشخصاتي ليس له الحق في أن يدخل محكمة ويشهد فيها، ولكني أري أن كلمة المشخصاتي أقيم للفنان الذي يعطي العمل حقه، أما الممثل يُوصف بأنه رجل كاذب، ولا أحب كلمة ممثل، ولهذا السبب، أفضل وصف نفسي بـ "المشخصاتي".

كثير من الفنانين تشتكي من قلة التقدير في الفن.. هل سبق وشعرت بذلك؟

لا، أنا أشعر بتقدير كبير سواء من الجمهور أو صناع الأعمال الفنية، وأنا بشارك في عمل واتنين وتلاته في السنة وده كفاية أوي عليا، والحمد لله الناس بتقدرني في الشارع وبلاقي حب ودعم كبير منهم ودي نعمة من ربنا عليا، والحمد لله، أنا راضٍ عن مسيرتي الفنية.

الفنان محمد التاجي

وما سبب غيابك عن السينما ؟

لم يُعرض عليّ أي أعمال في السينما من زمن طويل، وأنا ألاحظ تراجعًا كبيرًا في إنتاج الأفلام السينمائية مقارنة بالماضي، وكنا زمان بيبقي عندنا بـ الـ 100 فيلم في السنة، أما حاليًا الأفلام الجيدة لا تتخطي الـ 4 أو 5 أفلام في السنة، وباقي الأفلام تنتمي لنوعية "السوبر چيت" التي كانت تسمى بأفلام "المقاولات" زمان، وهذه الأفلام لا أحد يسمع عنها ومن الممكن أيضًا ألا تعرض في السينمات.

واحنا معندناش ولا سينما ولا مسرح، والمنفذ الوحيد لنا حاليًا هي الدراما التلفزيونية؛ وهذا سببه قلة الإنتاج، وأصبح عدد المهرجانات الخاصة بالسينما والمسرح لدينا أكثر من عدد الأعمال التي نصنعها، وأعتقد أن الصناعة السينمائية بحاجة إلى منتجين زي بتوع زمان، الذين كانوا يحملون الصناعة على عاتقهم ويقدمونها بالشكل الصحيح.

وما رأيك في دعم هيئة الترفيه لصناعة السينما في مصر؟

هذا شئ طبيعي، ومرينا به في أول حياتنا في فترة الثمانينيات، حينها كان لا يوجد إنتاج في مصر وكنا نضطر إلى السفر إلى عدة دول منها، دُبي وأبو ظبي وعمان وتونس ولندن واليونان وألمانيا للمشاركة في أعمال إنتاج خاص، والسبب هو قلة الإنتاج في مصر وكنا حينها معروفين في الدول العربية أكثر من مصر.

ومؤخرًا شاركت في العتاولة والأجهر وملوك الجدعنة وجميعهم مسلسلات إنتاج سعودي تابعة لقناة mbc مصر، وصورنا معظمهم في بيروت، وعندما يتواجد إنتاج في مصر الناس كلها هترجع تشتغل.