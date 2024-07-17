النائب العام يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 08:30 مساءً - شارك المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، اليوم، في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، المنعقد بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك لبحث ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بعمل وأنشطة الجمعية.

وقد تضمن الاجتماع اختيار موضوعات البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء، وإنشاء جائزة سنوية لتكريم المتميزين منهم، فضلًا عن وضع أجندة الاجتماع السنوي الرابع للجمعية، ودعوة أعضاء جدد للانضمام إليها.