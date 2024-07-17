أخبار اليمن : المؤتمر الشعبي العام يدين الهجوم الإرهابي على مسجد في سلطنة عمان

المؤتمر الشعبي العام يدين الهجوم الإرهابي على مسجد في سلطنة عمان
دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في العاصمة العمانية مسقط يوم أمس الثلاثاء، واسفر عن استشهاد 6 أشخاص بينهم شرطي وإصابة ما يزيد عن 28 آخرين من جنسيات مختلفة.
وأكد المؤتمر الشعبي العام أن هذا الهجوم الإرهابي ينم عن نزعة تطرفية وإرهابية لدى من نفذوه بهدف زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة في سلطنة عمان الشقيقة وهو أمر مستهجن ومرفوض.
وعبر المؤتمر الشعبي العام عن تضامنه الكامل مع الأشقاء في سلطنة عمان، معزياً أسر الشهداء الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي، ومتمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.
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