حسن أبو الروس يطلق أغنيته الجديدة "سيبك من كلام الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلق حسن أبو الروس كليب أغنيته الجديدة "سيبك" على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

تفاصيل اغنيه "سيبك من كلام الناس"

"سيبك" تم تصويرها في الإسكندرية ومن توزيع ناصر بيتس وكلمات إيفيل وحسن أبو الروس، ويعبر من خلال الأغنية حسن عن الضغوطات التي مرت عليه في حياته الشخصية على نطاق العمل من كلام لمحاولة تحطيمه، ورسالة للشباب لمحاولة والمعافرة مهما كانت الضغوطات وكلام الناس عليهم.

اخر اعمال حسن ابو الروس

يذكر أن الفنان حسن أبوالروس شارك مؤخراَ في مسلسل «حالة خاصة» الذي عرض على منصة «واتش»، بطولة طه دسوقي، وغادة عادل، وهاجر السراج، ووئام مجدي، وعلي السبع، وأحمد طارق، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.

آخر أغاني حسن ابو الروس

وكان اخر اغاني حسن ابو الروس هي اغنيه عنوان "حرة يا فلسطين "، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المستمر، استخدم "أبو الروس" تقنية الذكاء الاصطناعي "AI" في تصوير الأغنية لتعطي للمشاهد شعور أن هذه الأغنية تم تصويرها داخل فلسطين.

كلمات اغنية حرة يا فلسطين لـ حسن ابو الروس

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

لا لا يا فلسطين

خلصت عليكي دموع العين

ياما نفسي ناخد تارنا ونحرق قلب المحتلين

طفل شهيد وأمه بتبكي يا فلسطيني حقك عندي

أنا نفسي أحميك في حضني واللي يصيبك يصيبني

سرقوا من الأطفال الفرحة

كام عروسة قلعوها الطرحة

لما قتلوا حبيبها في عينها قويها يا رب وصبرها

حرة يا فلسطين حرة حرة يا فلسطين

وهتفضلي حرة ليوم الدين

يا فلسطيني جاهد وريهم والشهادة على لسانك

قادر ربي ينصرك عليهم لو مت شهيد

في الجنة مكانك

من جوا المعركة وبلسان المقاومة الضرب في كل شبر ومفيش متر نستخبى

ريحة الدم مالية كل حتة وزي ما إحنا واقفين مكلبشين الأرض ملكنا بتاعتنا

أطفال ضحايا في كل حتة والرسالة واصلة

جيل هيسلم جيل نفس القضية ومش هننسى

عنينا على الخريطة كل شبر وزنقة زنقة

الدرة لسه عايش مبننساش دم أطفالنا