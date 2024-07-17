عمرو مصطفى يطرح أغنية 'ليها فيّا' احتفالا بالمرأة 

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح النجم عمرو مصطفى أغنية ليها فيا عبر قناته الرسمية على يوتيوب منذ قليل وعلى مختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وذلك احتفاءً بالسيدات وتوجيه رسائل شكر لكل سيدة داعمة، معترفًا بفضل المرأة في نجاح الرجل.

تفاصيل أغنية ليها فيا

وتعد أغنية ليها فيا من أداء وألحان عمرو مصطفى وكلمات أحمد إبراهيم وتوزيع نادر حمدي، وتقول كلمات الأغنية الآتي: كنت وحدي ماشي زي موجة جاية من طريق قسايا واتقابلنا صدفة وكملت معايا.. صدقت غنايا بنيت احلام اعيشها.. معاها وواحشها دنيا دي بعيشها عينك المراية يابا ليها فيا.. فيا.. إيد نجاح خفية فيا.. والدنيا العفية فيا.. فرقتنا ياااا.. عمري ما نسيتها.. عيني ميزتها لو مسكت إيدها ترجعلي الحياة.



أغاني عمرو مصطفى

جدير بالذكر أن عمرو مصطفى سبق وشارك في صالون الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعي.. فرص وتحديات للتحدث عن أدوات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالموسيقى والفنون ومدى تأثير سلبياتها على المجال، وكان الصالون من تنظيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافي والفكري في السابعة مساء الاثنين 24 يونيو الماضي على المسرح الصغير.

كما تعد أغنية مستغني هي آخر أغاني عمرو والتي طرحها قبل ما يقرب من عام عبر يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر تيام.

آخر أعمال عمرو مصطفى

‏



وكان آخر أعمال عمرو مصطفى هي أغنية "مستغني"، والتي طرحها قبل عام عبر يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر تيام.

كلمات أغنية "مستغني"

وجاءت كلمات أغنية "مستغني": مستغني، ماهو الحب دغدغني، مستغني، واهم ندموا وبلغني، يا أخي طبع البني آدم ده غريب جدا دايما يتبطر، الواحد يدي بيتمرعوا يبعد بيقربوا أكثر، ولا عاش ولا كان ولا مية تعبان، يستجري خلاص يلدغني، مستغني ماهو الحب دغدغني، مستغني واهم ندموا وبلغني، بلغني، بلغني، بلغني، بلغني، مستغني، ماهو الحب دغدغني، مستغني، واهم ندموا وبلغني، وعموما مش فارقة خلاص بقى لا تلوم حد ولا تعاتب، وفي كل أسامي اللي عرفتهم أنا على أساميكم شاطب، وأنا يعني ماكنتش ويا ملاك ولا قربكوا بينغنغني، مستغني ماهو الحب دغدغني، مستغني واهم ندموا وبلغني، بلغني.