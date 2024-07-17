العالم اليوم - سيارة تقتحم شرفة مقهى في باريس.. و3 مصابين في حالة حرجة جدا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يوليو 2024 10:21 مساءً - اقتحمت سيارة شرفة مقهى في شرق باريس، مساء الأربعاء، لسبب غير معروف بعد، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح حرجة، حسبما علمت وكالة "فرانس برس".

وقال مصدر في الشرطة مطلع على التحقيق إن المصابين الثلاثة بحالة حرجة جدا، وإن سائق السيارة لاذ بالفرار. لكن ألقي القبض على راكب آخر كان مع السائق، وأكد فحص خضع له تعاطيه المخدرات والكحول.

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