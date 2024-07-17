الذهب يصل لذروة قياسية
ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الأربعاء، وبلغت مستوى قياسيا جديدا حيث لقيت الأسعار دعما من توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر القادم.
وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% إلى 2468.20 دولار للأونصة، لكن العقود الفورية للمعدن تراجعت بنسبة 0.22% إلى 2463.62 دولار للأونصة.
وكانت العقود الآجلة قد سجلت يوم الاثنين مستوى قياسيا، حينها بلغت مستوى 2451 دولارا للأونصة.
وصعدت الأسعار في ظل تصريحات لرئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أشار فيها إلى أن المؤشرات تظهر اتجاه التضخم الأمريكي إلى المستوى المستهدف.
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