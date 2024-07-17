حسن نصر الله: الجبهة اللبنانية لن تتوقف ما دام العدوان مستمرا على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 03:31 مساءً - جدد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الدعوة لتضامن الأمة مع غزة وأهلها ومقاومتها في مواجهة إسرائيل.

وقال: «جبهتنا في لبنان لن تتوقف ما دام العدوان مستمرا على غزة، وإسرائيل عاجزة بعد نحو 10 أشهر عن تحقيق أهدافها وتغطي فشلها بارتكاب المجازر».

وأضاف نصر الله، في كلمته بمناسبة إحياء ذكرى العاشر من محرم «عاشوراء»، أن أميركا تتحمل المسؤولية الكاملة عن المحازر التي ترتكبها إسرائيل.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي يعترف للمرة الأولى أنه يعاني من تقص في الدبابات في قطاع غزة والشمال، وأن كل محاولات إسرائيل إخفاء خسائرها البشرية والمادية، سواء في غزة أو الضفة أو لبنان بدأت في الظهور في الأيام الماضية.

وأشار نصر الله، في كلمته، إلى أنه «لأول مرة في تاريخه يعيش الاحتلال أسواء أيامه ويتحدث عن خراب الهيكل الثالث، وعن الانهيار والزوال».

وتابع نصر الله: «في جبهتنا اللبنانية، أيا يكن الدعم الذي ستقدمه الدولة لأهلنا في قرى الجنوب، نؤكد لأهلنا الذين هدمت منازلهم أننا سنعمل وأياكم يدا بيد لإعادة إعمار بيوتنا ومنازلنا ونشيد قرانا الأمامية كما كانت، كل قرانا الأمامية رمز شرفنا وكرامتنا ومقاومتنا وصمودنا».

وأكد نصر الله أن الجهة التي تفاوض باسم لبنان هي الدولة اللبنانية، وكل ما يشاع عن اتفاق جاهز على الحدود الجنوبية غير صحيح، ومستقبل الوضع في الجنوب سيتحدد على ضوء نتائج المعركة.

وقال: «إننا أمام حصار أكثر من مليوني إنسان في غزة، فضلا عن التهديدات التي يتعرض لها المسجد الأقصى، نجد أنفسنا اليوم منسجمين تماما في جبهة إسنادنا، ومن الطبيعي أن نقدم التضحيات من الشهداء والمنازل المدمرة».

وحذر نصر الله بالقول: «التمادي في استهداف المدنيين سيدفعنا لاستهداف مستوطنات جديدة لم يتم استهدافها سابقا».

وفد قيادي من حماس

واستقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، في وقت سابق، وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة ‏خليل الحيّة.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أنه جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموماً، وغزة خصوصاً، وأوضاع الجبهات في لبنان واليمن والعراق.

ووفق ما تم تداوله من وسائل إعلام محلية فإن نصر الله، بحث أيضاً آخر مستجدات المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، وأجواءها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة.

وأكد الطرفان مواصلة التنسيق الميداني والسياسي، وعلى كل صعيد، بما يُحقّق الأهداف ‏المنشودة للحركتين، بسحب تقارير لبنانية.