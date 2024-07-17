نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى النصر السعودي إلى التعاقد مع حارس مرمى جديد يخلف الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا في الموسم القادم حيث أنه يتجه للتعاقد مع البرازيلي بينتو ماثيوس "25" عاما حارس مرمى فريق أتلتيكو بارانايسي بعد توقف المفاوضات مع مانشستر سيتي الإنجليزي بشأن الحارس البرازيلي إيدرسون لعدم الإتفاق على حصة النادي الإنجليزي.



وقدم النصر عروض بلغت قيمتها 30 مليون يورو للحصول على خدمات إيدرسون إلا أن السيتي لا يزال يمتلك عاما في عقده مع الحارس البرازيلي ويطالبون بضعف المبلغ، مما جعل المفاوضات تتوقف وتتجه صوب بينتو.

النصر يسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد



ويسعى النصر إلى جانب التعاقد مع حارس جديد التعاقد من خارج الحدود مع لاعبين من مواليد 2003، بينما لم يتم حسم الأمر بشأن التعاقد مع لاعب أجنبي رابع خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

على صعيد متصل يواصل النصر معسكره الخارجي المقام في البرتغال تحت قيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، ويخوض بعد غد الجمعة مباراته الودية الثانية أمام ماريتيمو البرتغالي على ملعب بيلا فيستا البلدي.