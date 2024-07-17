برعاية وزير العدل.. ورشة عمل بالقاهرة لتعزيز القانون الدولي الإنساني

نظمت اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بالاشتراك مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية (اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني) وكل من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وجمعية الهلال الأحمر المصري ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني بأحد فنادق القاهرة، يومي 10 و11 يوليو 2024.





جاء ذلك برعاية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، رئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بمصر.

أدار الجلسات وأجرى المداخلات عدد من رجال القضاء وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين بالجهات المنظمة، وبحضور رئيس الأمانة الفنية القاضية أمل عمار والأمين العام الدكتور المستشار عبدالله بن مدرك بن عبدالله الرويلي وأعضاء الأمانة الفنية وممثلي الجهات بكلتا اللجنتين، فضلاً عن عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

يذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الدول العربية ونفاذاً للتعهدات الطوعية المصرية في المؤتمر الـ33 للصليب والهلال الأحمر 2019.

وتضمنت الفعالية موضوعات من أبرزها: التعريف بالقانون الدولي الإنساني والحركة الدولية الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ودور وانجازات اللجنتين النظيرتين والجهات المنظمة في نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني، ومبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة، ودور ومسؤوليات المستشار القانوني للقائد، وآليات احترام القانون الدولي الإنساني، والعلاقة بينه وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأخيراً حقوق وواجبات العاملين بمنظومة الرعاية الصحية في القانون الدولي الإنساني.