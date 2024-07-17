مصطفى مدبولى يلتقى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 09:32 مساءً - التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، فى مستهل مهام عملها بالقاهرة.

ورحب رئيس الوزراء بالسفيرة الأمريكية، مؤكدًا قوة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التى تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، ومشيدًا بالتعاون البناء والشراكة الفاعلة على مدى عقود مع مختلف الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص مصر على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، وتذليل كافة العقبات التى تحول دون تطوير ودفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، عن تقديره للدعم الذى قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لمصر خلال مراحل عديدة من العلاقات الثنائية المتميزة، منوهًا فى هذا الصدد إلى دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فى دعم تنفيذ مشروعات مهمة فى مصر، على رأسها مشروعات تطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الصحية، ودعم برامج مصر فى مجال السكان.

من جانبها، أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة التعاون المثمر القائم بين البلدين خلال هذه الآونة، خاصة فى ظل التحديات التى تشهدها المنطقة. وأشارت إلى أهمية التعاون وتنسيق المواقف بين القاهرة وواشنطن بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأكدت هيرو مصطفى غارغ، أن تفعيل أطر التعاون والتنسيق بين البلدين سيمثل إطار عمل للسفارة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، معربة عن تطلعها لاستمرار التعاون الثنائى فى العديد من المجالات خاصة الاقتصاد والتعليم. كما أوضحت إمكانية التعاون بين الجانبين فى مجال الطاقة، استنادًا إلى موقع مصر المتميز الذى يؤهلها للتعاون مع دول الجوار فى هذا المجال الحيوى، ولعب دور إقليمى محورى فى مجال الطاقة.

ولفتت السفيرة الأمريكية، إلى أن هناك 1200 شركة أمريكية تعمل فى السوق المصرية، مشيرة إلى أن تلك الشركات تمثل نموذجًا للنجاح، ودليلًا دامغًا على نتائج التعاون بين الجانبين، معربة فى هذا الصدد عن تطلعها لدعم المزيد من الاستثمار الأمريكى المباشر فى مصر.

وشهد اللقاء نقاشًا حول عدد من الرؤى والمقترحات التى من شأنها أن تُسهم فى دعم العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فى المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين.