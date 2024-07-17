وزير الخارجية يبحث مع المشاط وسويلم التعاون مع الشركاء الدوليين في المياه

جدة - نرمين السيد - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ود. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن اللقاء تناول التعاون بين الوزارات الثلاث في عدد من الموضوعات ذات الاختصاص المشترك، وعلى رأسها موضوعات المياه والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات التعامل مع ندرة المياه وتعزيز وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن. وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية والهجرة أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث فى موضوعات المياه بما يحقق المصالح المصرية، وتنسيق المواقف والجهود المبذولة بهدف دفع وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال. وحرص الوزراء الثلاثة على تبادل وجهات النظر والتقديرات بشأن مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالموارد المائية واستخداماتها ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، لا سيما من خلال تعزيز آليات التعاون الدولي وتطبيق أفضل الممارسات والدفع بأجندة المياه على الساحة الدولية.

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