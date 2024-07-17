وزراء الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والرى يبحثان التعاون مع الشركاء الدوليين في التعامل مع ندرة المياه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 09:32 مساءً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، إن اللقاء تناول التعاون بين الوزارات الثلاث في عدد من الموضوعات ذات الاختصاص المشترك، وعلى رأسها موضوعات المياه والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات التعامل مع ندرة المياه وتعزيز وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية والهجرة أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث فى موضوعات المياه بما يحقق المصالح المصرية، وتنسيق المواقف والجهود المبذولة بهدف دفع وتعزيز الشراكات الدولية فى هذا المجال.

وحرص الوزراء الثلاثة على تبادل وجهات النظر والتقديرات بشأن مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالموارد المائية واستخداماتها ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخى, لاسيما من خلال تعزيز آليات التعاون الدولى وتطبيق أفضل الممارسات والدفع بأجندة المياه علي الساحة الدولية.