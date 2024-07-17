متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة لقرار وقف تخفيف الأحمال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 09:31 مساءً - كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل قرار وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أكد أنه تم توفير الموارد الدولارية اللازمة بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، حيث تم توفير 1.200 مليون دولار لشراء المازوت والغاز الطبيعي لعمل محطات الوقود.

وأضاف متحدث الحكومة، أنه تم الاستقرار على وقف تخفيف أحمال الكهرباء بداية من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية فصل الصيف بمنتصف شهر سبتمبر المقبل.

وتابع 'الحمصاني': 'بدأنا في استلام شحنات من المازوت، وسيتم الانتهاء من استكمال باقي الشحنات خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وبحلول الصيف المقبل نكون استطعنا دخول العدد الأكبر من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيز التنفيذ'.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن نسبة استهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية تجاوزت 37.5 جيجا وات، الأمر الذي أدى لزيادة بأكثر من 12% في استهلاك الكهرباء.

وأكد 'الحمصاني'، أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير من 3 إلى 4 جيجا وات في استهلاك الكهرباء في إطار التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.