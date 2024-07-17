محمود فوزي للإمام الأكبر: للأزهر دور كبير في تحقيق التماسك والسلم المجتمعي

أجرى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اتصالًا هاتفيًا مع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.





وتوجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتهنئة لفضيلة الإمام الأكبر بمناسبة ذكرى عاشوراء، داعيًا الله أنَّ يجعلها أيامًا مباركة مليئة بالخير والسلام.

وأكد على دور الأزهر الشريف في تحقيق التماسك والسلم المجتمعي، بالإضافة إلى دوره التاريخي في نشر القيم النبيلة والأخلاق الحميدة ونشر العلم والمعرفة والثقافة.

من جانبه، توجه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتهنئة للمستشار على منصبه جديد، متمنياً له التوفيق والسداد.