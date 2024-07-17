- 1/2
- 2/2
ويأتي المؤتمر الصحفي عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وفيما يلى يرصد "دوت الخليج" في الإنفوجراف التالي أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر اليوم، إذ قدم رئيس الوزراء الشكر للمواطنين على تحمل عبء تخفيف الأحمال في الكهرباء خلال الفترات الماضية.
واعتبارًا من يوم الأحد المقبل سنوقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية، وقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية سيستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، وعلى نهاية العام سننهي أزمة الكهرباء بالكامل.
كما قدّم رئيس مجلس الوزراء، اعتذارًا للطبيبة الذي جرى تعنيفها خلال الجولة المفاجئة لمحافظ سوهاج اللواء عبدالفتاح سراج بمستشفى المراغة المركزي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسائل طمأنة من رئيس الوزراء للمصريين (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.