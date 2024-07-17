رسائل طمأنة من رئيس الوزراء للمصريين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024، بمقر المجلس بـ العاصمة الإدارية الجديدة.





ويأتي المؤتمر الصحفي عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وفيما يلى يرصد "دوت الخليج" في الإنفوجراف التالي أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر اليوم، إذ قدم رئيس الوزراء الشكر للمواطنين على تحمل عبء تخفيف الأحمال في الكهرباء خلال الفترات الماضية.

واعتبارًا من يوم الأحد المقبل سنوقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية، وقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية سيستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، وعلى نهاية العام سننهي أزمة الكهرباء بالكامل.

كما قدّم رئيس مجلس الوزراء، اعتذارًا للطبيبة الذي جرى تعنيفها خلال الجولة المفاجئة لمحافظ سوهاج اللواء عبدالفتاح سراج بمستشفى المراغة المركزي.