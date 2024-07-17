نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة الألمانية تعتقل رئيس الرجاء المغربي فما السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت الشرطة الألمانية صباح اليوم الأربعاء، محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء المغربي وذلك بعد وصوله لمدينة هامبورج الألمانية.

وسافر رئيس الرجاء لمدينة هامبورج للقاء المدرب جوزيف زينباور، حسبما ما طلب المدرب من أجل حسم مستقبله مع النادي المغربي

سبب الاعتقال

وعن سبب الاعتقال حسبما ذكرت صحيفة صوت المغرب فهي تتعلق بشيكات من غير رصيد وأمور تخص شركة بودريقة في مجال العقار.

ولا يزال ملف بودريقة حاليا قيد التحقيق، في انتظار اتضاحه أكثر خلال الساعات القادمة.



ويذكر أن محمد بودريقة، يتواجد خارج المغرب منذ أشهر، حيث كان قد خضع للعلاج بعد إجراء عملية جراحية على مستوى شرايين القلب في لندن، حسب بلاغ سابق للنادي الأخضر.