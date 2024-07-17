محافظ المنيا يحيل موظفين بالإدارة الصحية في مركز ديرمواس إلى التحقيق

جدة - نرمين السيد - أحال اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عددًا من موظفي الإدارة الصحية بديرمواس للتحقيق؛ نظرًا لتقاعسهم وتقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية المكلفين بها، وتعطيل سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم، لعدد من القطاعات الخدمية داخل مركز ومدينة ديرمواس، للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم بشأن التأخير في إنهاء إجراءات استخراج الكارت المميكن الخاص بصرف الألبان الصناعية المدعمة من قبل بعض موظفى الإدارة الصحية بديرمواس.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة وتسجيل بيانات أصحاب الشكوى على الفور، ودون تأخير، ويتم استخراج وتسليم الكارت المميكن للمستحقين لصرف الحصة المقررة لألبان الأطفال الصناعية المدعمة عن طريق مكاتب الرعاية الصحية الأساسية للأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وعلى هامش الجولة، استجاب المحافظ لشكاوى بعض المواطنين بشأن توقف أعمال إنشاء كوبري عزب التل على ترعة الإبراهيمية، متجهًا لموقع الكوبري محل الشكوى ومكلفاً رئيس المركز بدراسة كافة المعوقات، والتي تحيل دون استمرار الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية والشركات المنفذة لتسريع معدلات أداء تنفيذ المشروع والانتهاء منه بأقرب وقت ممكن تيسيرًا على المواطنين من أبناء المركز وتحقيقاً للصالح العام.