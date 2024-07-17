بعد اعتذار مدبولي.. محافظ سوهاج يستقبل طبيبة المراغة بمكتبه

جدة - نرمين السيد - لقاء محافظ سوهاج مع طبيبة المراغة

بعد اعتذار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي لطبية سوهاج، استقبل الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مساء اليوم بمكتبه، سمر أنور، طبيبة مستشفى المراغة المركزي.





وأكد المحافظ خلال اللقاء على احترامه للأطباء وجميع العاملين بقطاع الصحة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، والدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. وأكد محافظ سوهاج للطبيبة أن حديثه معها خلال الجولة التفقدية للمستشفى أمس كان حديث الأب لابنته، وأنَّ هدفنا جميعا هو تحقيق الصالح العام وتلبية احتياجات المواطن، متمنيا لها التوفيق في حياتها العملية، مؤكدا على اعتزازه بجميع أبنائه من العاملين بالقطاع الصحي. وأبدت الطبيبة سمر، سعادتها باستقبال المحافظ لها، وأكدت أنها تحرص في عملها على رعاية مرضاها وتقدم لهم أوجه الرعاية الكاملة.

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