النائب العام يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب

جدة - نرمين السيد - النائب العام يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الع شارك المستشار محمد شوقي، النائب العام، اليوم الأربعاء، الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري، في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، المنعقد بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث ومناقشة كل الأمور المتعلقة بعمل وأنشطة الجمعية.



وتضمن الاجتماع اختيار موضوعات البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء، وإنشاء جائزة سنوية لتكريم المتميزين منهم، فضلًا عن وضع أجندة الاجتماع السنوي الرابع للجمعية، ودعوة أعضاء جدد للانضمام إليها.

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