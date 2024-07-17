كيف تغير كوكب المشترى بعد تحطم شظايا المذنب على سطحه منذ 30 عامًا؟ (صور)

جدة - نرمين السيد - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورًا ترصد التغيرات التي طرأت على الغلاف الجوي لكوكب المشترى على مدار 30 عامًا.





كوكب المشترى منذ 30 عام

وعلقت "ناسا" على الصورة قائلة: "لقد مر كوكب المشترى بالكثير منذ 30 عامًا".

وأضافت: "تحطمت شظايا المذنب شوميكر-ليفي 9 على سطح المشترى خلال شهر يوليو من عام 1994، تاركة وراءها ندوبًا عميقة".

وتابعت: "قدم هابل ملاحظات تسلسلية مهمة لهذا الحدث الفلكي، مما سمح للعلماء بدراسة كيفية تغيير الغلاف الجوي لكوكب المشتري لهذه الندوب مع مرور الوقت، مما يوفر نظرة ثاقبة للغلاف الجوي الديناميكي للكوكب.

وأشارت "الفضاء الأمريكية" إلى أنها كانت هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها علماء الفلك حدثًا كهذا.

عاصفة على كوكب المشترى

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية قد نشرت صورة للعاصفة الهائلة لكوكب المشترى العملاق.

وعلقت ناسا" على الصورة التي التقطها تلسكوب "هابل"، قائلة: "حتى كوكب المشترى يتعرض للقصف الضوئي".

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية أنه في هذه الصورة، يلقي قمر المشترى "جانيميد" بظلاله على العاصفة الهائلة للكوكب العملاق، الملقبة بالبقعة الحمراء الكبرى.

وأضافت أن هذه العاصفة تمتد لمسافة 10000 ميل، وغالبًا ما يراقب تلسكوب هابل كوكب المشترى لتتبع التغيرات في غلافه الجوي، بما في ذلك هذه العاصفة طويلة الأمد.

وأشارت "ناسا" إلى أن "جانيميد" هو أكبر قمر في نظامنا الشمسي بأكمله، وهو مجرد واحد من أقمار المشتري البالغ عددها 95 قمرًا.

وكان تلسكوب هابل قد التقط أيضًا صورة جديدة لمجرة تسمى "NGC 4951" أو "سيفرت".



وقالت "ناسا" إن "NGC 4951" تقع على بعد حوالي 50 مليون سنة ضوئية، مما يعني أنها نوع نشط للغاية من المجرات.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية أنه يتم تشغيل النوى المجرية النشطة مثل "NGC 4951" بواسطة ثقوب سوداء فائقة الكتلة، عندما تدور المادة داخل الثقب الأسود، فإنها تولد إشعاعًا عبر الطيف الكهرومغناطيسي بأكمله، مما يجعل النوى المجرية النشطة تتألق بشكل ساطع.

وأضافت "ناسا" أن تلسكوب هابل ساعد في التحقق من وجود الثقوب السوداء بعد إطلاقه في عام 1990، وفي السنوات التي تلت ذلك، لافتة إلى أن ملاحظات التلسكوب ساهمت على نطاق واسع في معرفتنا بهذه الأجسام الكونية الرائعة والأساسية، والتي يُعتقد أنها تعيش في قلوب جميع المجرات تقريبًا.