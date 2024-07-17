السيسي يهنئ نظيره الرواندي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بنظيره الرواندي بول كاجامي، توجه خلاله الرئيس بالتهنئة لنظيره الرواندي بمناسبة فوزه في الانتخابات بفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والسداد.





وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على مواصلة العمل المشترك، لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، فضلاً عن استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف الأطر الإقليمية والقارية. ومن جانبه، ثمن الرئيس الرواندي تهنئة السيسي، مؤكدًا مواصلة بلاده العمل على تعزيز التعاون مع مصر على مختلف الأصعدة، في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمعهما، وكذا تكثيف التشاور بين الدولتين بشأن الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة الإفريقية.

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