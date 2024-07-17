الإفتاء: التنمر يشكل خطورة كبيرة على الأمن المجتمعي

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء أن التَّنَمُّر حرام شرعًا وقانونًا، ويعمل على إثارة العداوة والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد، مشددة على أهمية البعد عن هذا الخلق السيئ.





وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "جاءت الشريعة الإسلامية لحماية الإنسان مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر، فحَرَّمت الإيذاء بكلِّ صوره وأشكاله، ومنه التَّنَمُّر الذي يشتمل على جملة مِن الإيذاءات النفسية، أو الجسدية الحاصلة من الـمُتَنَمِّر". واضافت: "تلك العادة السيئة يحصل بسببها ضررٌ على المُتَنَمَّر عليه، فجميع صور السخرية والاستهزاء مذمومةٌ شرعًا، ومَجَرَّمةٌ قانونًا؛ وذلك لما تشتمل عليه من الإيذاء والضرر المُحَرَّمينِ، إضافةً إلى خطورتها على الأمن المجتمعي".

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