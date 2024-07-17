الأمم المتحدة: الاحتلال يمنع توفير الوقود اللازم للإغاثة في غزة

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

قالت الأمم المتحدة، إن "قوات الاحتلال تمنع توفير الوقود للعاملين في المساعدات الإنسانية مما يعرقل توزيع المواد الغذائية بقطاع غزة"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





ووفقا للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الحاجة اليومية للوقود في قطاع غزة تبلغ 400 ألف لتر. في وقت سابق، قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة أونروا في غزة، إنه من المهم استمرار الوكالة ومواصلة تقديم الدعم اللازم لها حتى تتمكن من أداء مهامها، لأن هناك ما يقرب من 2.3 مليون فلسطيني بقطاع غزة يعتمدون على الوكالة بشكل كُلي.

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