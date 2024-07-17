غدًا.. عمر كمال يحيي حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب عمر كمال، لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا غدًا في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعه من أغانيه المميزة.

آخر أعمال عمر كمال

يذكر أن آخر أعمال عمر كمال أغنية

قطر جيلك من كلمات مصطفى الجن، ألحان منعم، توزيع إسلام ساسو، وإخراج حسام مجدي.

كلمات الأغنية



وجاءت كلمات الأغنية: "واحده واحده يا قطر جيلك عارف ان مفيش بديلك انتی اصلا مين يجيلك في الدلع ولا الجمال عادى خليهم يقولو القمر فوق مين يطولو دا البطل لحظة وصولو خطوتو بتعمل زلزال



بطل مجاش اللى ينيمو ويقف قصاد سحره ويهزمه كل اللي يتحدوكي سلموا یا نمبر وان ف الجامدين عرشك مجاتش اللى تهدده منك مفيش وبيستوردوا وياعيني بيحاولوا يقلدوا وبردو جمبك مش باينين كلو يصحالو ويفوقلو دا الفرس نازل بتقلو ممكن الملعب يروقلو اصحو وحش الكون حضر".



اصحو وحش الكون حضر مين على الكوكب دا قدو كلهم قدامو هدو لا صراحه الله يهدو ممنوعات والعود خطر عسل قمر من غير أفورة لا شغل ميكب ولا فلترة لمبة كده ماشية منورة كشاف جمالك يعمى العين اسد وعودك عود مفترى تتحسدی لازم تتبخری فتحتى



نفسى على الجمبري وع الجواز وماليكي يمين بشويش على الارض حبة الشارع مش حمل دبة خف حبه تذيد محبه احنا مش قدك يا جامد حد فيكو يروح يقولو يهدا بالجمدان دا كلو لو لمحتو انا مش هحلو.. خف حبه تذيد محبه احنا مش قدك يا جامد

حد فيكو يروح يقولو يهدا بالجمدان دا كلو لو لمحتو انا مش هحلو ده اللي خلاه مشاعري قامت.. دنا ازلزل الكوكب زلزلة بس تقوليلي بحبك يلاااا وتحطى لينا صورة ع الحالة وسهم راشق بين قلبين عاشقك.