سفير رواندا يطلب من الإمام الأكبر إنشاء معاهد أزهرية في بلاده

جدة - نرمين السيد - شيخ الأزهر وسفير رواندا

استقبل الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير دان منبوذا، سفير رواندا لدى القاهرة، بمشيخة الأزهر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.





وخلال الزيارة، أكد سفير رواندا سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود لتعزيز قيم الأخوة والتعايش، وتقديره للدعم الذي يقدمه الأزهر لرواندا، مؤكدًا سعي بلاده لرفع مستوى التعاون والتنسيق مع الأزهر من خلال زيادة المنح الدراسية الأزهرية لأبناء رواندا، خاصة في مجالات العلوم التطبيقية؛ كالطب والصيدلة والهندسة والزراعة، وتدريب أئمة رواندا في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وإنشاء معاهد أزهرية في رواندا، لتكون نواة لإنشاء فرع للجامعة الأزهرية في البلاد. وأكَّد الإمام الأكبر متانة العلاقات التي تربط مصر برواندا، واستعداد الأزهر زيادة أعداد المبعوثين الأزهريين والمنح الدراسية التي يقدمها لأبناء المسلمين في رواندا والبالغ عددها 26 منحة سنويًّا، بما يناسب المجتمع الرواندي وتحدياته الداخلية، وتخصيص نصف المنح الدراسية لدراسة الطب والصيدلة والهندسة والزراعة.

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