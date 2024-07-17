سفير القاهرة ببيروت: القوى السياسية بـ لبنان تجد في مصر الداعم والسند

جدة - نرمين السيد - سفير مصر في لبنان

قال السفير علاء مرسي، سفير مصر في لبنان، إن القوى السياسية اللبنانية تجد في مصر الداعم والسند، مؤكدا أن مصر لديها ميزة نسبية عن دول أخرى في أن الجميع يتعامل معها بشكل شفاف وواضح، والجميع يرحب بالدور المصري في لبنان.





وأضاف خلال حوار خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن من أتحدث معهم لديهم تقدير لرؤية مصر لما هو في صالح لبنان وهذا الحوار والتفاعل ينتج أشياء نستطيع أن نعمل من خلالها ونبني عليها. وتابع أن القوى السياسية في لبنان بمختلف تنوعها وانتماءاتها تجد في مصر ظهر وسند يمكن الاعتماد عليه دوما، وتجد أن مصالح مصر تجاه لبنان لها عنوان رئيسي هو الحفاظ على الأمن القومي اللبناني الذي تتأثر به مصر ووضع مصر واستقرارها يؤثر بشكل إيجابي بلبنان وهي علاقة صحية للغاية.

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