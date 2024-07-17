الصحة الفلسطينية توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من خروج عدد من المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة عن الخدمة خلال الفترة المقبلة.





وقالت الصحة الفلسطينية، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن جيش الاحتلال حاول إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة من خلال تدمير المولدات الكهربائية في عدد من المستشفيات، مطالبة المجتمع الدولي بإنقاذ المنظومة الصحية وتوفير المولدات الكهربائية اللازمة لعمل المستشفيات.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن مستشفى شهداء الأقصى يعمل بمولد كهربائي واحد دون توقف وهذا يعني اقتراب حدوث كارثة وخروجه بالكامل عن الخدمة.

وقبل قليل، أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38794 شهيدا و89364 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحـتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 81 شهيدا و198 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.