عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقات جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صبري، نجم الزمالك السابق والإعلامي بقناة النادي، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب يعمل على إبرام صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد.

الزمالك يحصل على توقيع صفقة مفاجأة

وقال محمد صبري في تصريحات عبر برنامج "اللعبة الحلوة" على راديو "أون سبورت إف إم": "مجلس إدارة الزمالك يعمل على ضم العديد من الصفقات في الفترة الحالية، وبالفعل حصلوا على توقيع بعض اللاعبين."

وتابع: "لكن المجلس ينتظر تعافي أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، من أزمته الصحية. كان من المفترض عقد جلسة بين المسؤولين وجوزيه جوميز، لكنها تأجلت لما بعد مباراة بيراميدز في 26 يوليو."

وأضاف: "المجلس سيعقد جلسة مع جوزيه جوميز لمعرفة احتياجاته من اللاعبين الأجانب والمحليين. يسير المجلس بخطوات جيدة جدًا وسيتعاقد مع صفقات تلبي احتياجات الفريق."

وأوضح: "الصفقات الجديدة ستشكل إضافة كبيرة للفريق. أنا متفائل جدًا بشأن الموسم المقبل وأتوقع أن يعود الزمالك لمنافسة قوية على كل البطولات. أطمئن جمهور القلعة البيضاء، لكن المطلوب حاليًا هو دعم الفريق والجهاز الفني."

واستكمل: "مجلس الإدارة يعمل بجد في ظل وجود العديد من المشاكل منذ توليه المسؤولية، وقد تمكن من حل معظمها، وإن شاء الله سيتم حل البقية. الأهم هو استمرار دعم الجمهور لهم."

وختم: "في النهاية، نريد تقييم جوميز المدرب الأجنبي بشكل جيد عندما تُحل أزمات اللاعبين. الآن هو يقوم بإعداد فريق للمنافسة في البطولات القادمة."