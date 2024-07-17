طريق ميسي.. يامال يحدد رقم قميصه الجديد مع برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - استقر لامين يامال، نجم برشلونة، على اختيار رقم جديد سيضعه على قميصه رفقة البارسا في الموسم الجديد.

يامال يحدد رقم قميصه الجديد مع برشلونة

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، سيحمل يامال القميص رقم 19، وذلك بعد أن قرر التخلي عن رقمه السابق، الرقم 27، لأسباب تسويقية.

يامال سيتبع خطى الأسطورة ليونيل ميسي الذي بدأ مسيرته مع برشلونة أيضًا بارتداء القميص رقم 19.

وقد حقق يامال نجاحًا كبيرًا مع المنتخب الإسباني وارتبط اسمه بالقميص رقم 19 أثناء تتويجهم ببطولة يورو 2024.

وجدير بالذكر أن قرار اختيار القميص الجديد ليامال كان محل نقاش كبير في مكاتب برشلونة، حيث حاول البعض إقناع اللاعب بارتداء القميص رقم 10.

ومع ذلك، صرح يامال خلال بطولة يورو بأنه لن يرتدي القميص رقم 10 في برشلونة، حيث يعتبر هذا الرقم خاصًا بزميله أنسو فاتي.

وكان القميص رقم 19 كان يرتديه فيتور روكي الموسم الماضي، ولكن تقترب فرص رحيله عن برشلونة هذا الصيف.