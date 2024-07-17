عاجل.. غياب مبابي عن ريال مدريد في أول كلاسيكو ضد برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن موقف كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الجديد، من المشاركة في أول مباراة كلاسيكو مرتقبة أمام الغريم التقليدي برشلونة.

غياب مبابي عن ريال مدريد في أول كلاسيكو

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أثليتيك" الأمريكية، فإن مبابي لن يسافر مع ريال مدريد لمعسكره التحضيري في الولايات المتحدة، والذي يشهد أول كلاسيكو أمام برشلونة منذ انضمام اللاعب للفريق الملكي.

ريال مدريد أعلن قبل عدة أسابيع عن تعاقده مع مبابي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وتم تقديمه رسميًا يوم الثلاثاء الماضي في ملعب "سانتياجو برنابيو" أمام جماهير النادي.

ويستعد ريال مدريد لخوض جولة تحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث سيخوض خلالها 3 مباريات منها مباراة كلاسيكو أمام برشلونة، بالإضافة إلى مواجهتين أمام ميلان وتشيلسي.

مبابي، الذي ودع مع منتخب فرنسا بطولة يورو 2024 من نصف النهائي قبل أيام، قد أبدى استعداده للمشاركة في الجولة التحضيرية، حيث صرح في مؤتمر صحفي عقب تقديمه: "إذا أراد النادي أن أذهب، سأذهب".

ومع ذلك، اتخذت إدارة ريال مدريد قرارًا بعدم سفره إلى الولايات المتحدة لمنحه فرصة أكبر للراحة، على أن يبدأ تدريباته مع الفريق في المدينة الرياضية للنادي يوم 7 أغسطس المقبل.

تتمثل خطة ريال مدريد في أن يكون مبابي جاهزًا للمشاركة في مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي يوم 14 أغسطس.