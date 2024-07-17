نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط اهتمام ريال مدريد.. أشرف حكيمي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم المدافع أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، مصيره مع النادي الفرنسي، وفقًا لتقارير صحفية فرنسية. سينتهي عقد الدولي المغربي مع نادي العاصمة الفرنسية في صيف 2026.

أشرف حكيمي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

وذكرت شبكة راديو "مونت كارلو" الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق نهائي مع أشرف حكيمي لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة.

تسعى إدارة النادي الفرنسي، برئاسة ناصر الخليفي، إلى تأمين استمرار اللاعب المغربي مع الفريق، لمواجهة الإغراءات التي تقدمها الأندية الأوروبية، وخاصة ريال مدريد الإسباني.

لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل مدة العقد الجديدة أو الجوانب المالية المتعلقة به، ومن المتوقع الإعلان عن هذه المعلومات في الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن حكيمي شارك في 40 مباراة مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي في جميع المسابقات، حيث سجل 5 أهداف وصنع 7 أخرى.