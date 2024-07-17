نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. التفاصيل المالية لصفقة انتقال يوسف أيمن إلى الأهلي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن التفاصيل المالية المتعلقة بصفقة التعاقد مع يوسف أيمن مدافع فريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء في الصيف.

وأعلن الأهلي منذ دقائق قليلة التعاقد مع يوسف أيمن لتدعيم الخط الخلفي قادمًا من الدحيل القطري.

وافادت المصادر أن يوسف أيمن كلف خزينة الأهلي قيمة مالية قدرها 600 ألف دولار لصالح الدحيل القطري.

عاجل.. التفاصيل المالية لصفقة انتقال يوسف أيمن إلى الأهلي

وسيحصل اللاعب على راتب خلال فترة الإعارة بقيمة 13 مليون جنيه مصري حيث سيتم قيده كلاعب محلي خاصًة أنه يحمل الجنسية المصرية.

ولعب يوسف أيمن 5 مباريات دولية بقميص المنتخب القطري المتوج مؤخرًا بكأس آسيا.

ويواصل الأهلي استعدادته القوية للمواجهة المرتقبة أمام الألومنيوم مساء يوم الجمعة القادم. في دور الـ32 من بطولة كأس مصر عن موسم 2023-2024