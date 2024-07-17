نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شبانة: كولر يرفض رحيل الشناوي ومهيب عبد الهادي: تراجع كولر عن رحيل ثنائي الأهلي.. محمد الليثي: نجم الأحمر يقترب من الدكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الأربعاء 17- 7- 2024.

شبانة: كولر يرفض رحيل الشناوي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي يرفض رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول، وابلغ مسئولي النادي ولجنة التخطيط بقراره بشكل رسمي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كولر يرى أن رحيل الشناوي قرار غير سليم، لكنه ترك الحرية كاملة للجنة التخطيط، وطالبهم بضرورة إقناعه بالبقاء لأن ذلك سيكون أفضل للأهلي في الموسم المقبل".

وأضاف: "كولر أكد للإدارة أنه كمدير فني للفريق يرفض رحيل الشناوي ومتمسك بوجوده".

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مهيب عبد الهادي: تراجع كولر عن رحيل ثنائي الأهلي

تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي عن أسباب تراجع السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وعدم رحيل ثنائي المارد الأحمر بفترة الانتقالات الصيفية.

وقال عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "تراجع السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن رحيل المغربي رضا سليم والجنوب إفريقي بيرسي تاو".

وتابع: "سبب تراجع السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن رحيل المغربي رضا سليم والجنوب إفريقي بيرسي تاو هو أن البدائل قد لا يعوضوهم".

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محمد الليثي: نجم الأحمر يقترب من الدكة

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن تقديم ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى في الأهلي، تقرير فني للسويسري مارسيل كولر المدير الفني حول مستوى وأداء ثنائي حراس المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: أكد يانكون في تقريره أن مستوى الشناوي في تراجع مُستمر لعدم قدرته على التعامل النفسي مع الضغوط الأخيرة وانتقادات الجماهير والسوشيال ميديا، كما أن لياقته البدنية تراجعت بشكل واضح ولم يعد قادرًا على مواجهة المنافسين بنفس لياقته.

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خبير لوائح يكشف تفاصيل الحكم الصادر ضد الأهلي

كشف عامر العمايره خبير اللوائح، تفاصيل الحكم الصادر ضد النادي الأهلي ولصالح عبدالله السعيد لاعب الزمالك، مشيرا إلى أنه لا يوجد حكم صادر ضد النادي الأهلي.

وأوضح عامر العمايره خلال تصريحات إذاعية: الخطاب المتواجد حاليا يطالب الأهلى بتسديد مستحقات القضاه للاعب عبدالله السعيد فقط التى تبلغ مما يقرب من 43 الف فرانك سويسري.

وأشار عامر العمايره قائلا: فريق الأهلى لم يتعرض للإيقاف القيد أو خصم نقاط بسبب عبد الله السعيد.