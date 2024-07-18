عاجل.. شركة تذكرتي تنفي مسؤوليتها عن أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أوضحت شركة تذكرتي، في بيان رسمي، أنها غير مسؤولة عن تحديد أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي المقرر إقامتها في التاسعة من مساء يوم الاثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري نايل.

شركة تذكرتي تنفي مسؤوليتها عن أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي

وأكدت الشركة أن تحديد أسعار التذاكر هو من اختصاص النادي المضيف، وهو نادي بيراميدز في هذه المباراة. كما أوضحت أن نفس الأمر ينطبق على مباريات منتخب مصر حيث يكون الاتحاد المصري لكرة القدم هو المسؤول عن تسعير التذاكر.

نظرًا لأن مباراة الدور الثاني ستقام على ملعب بيراميدز، فإن النادي السماوي هو المسؤول عن تحديد أسعار التذاكر. هذا يختلف عن مباراة الذهاب بين الفريقين في الجولة 14 من دوري نايل، حيث كان النادي الأهلي هو المضيف والمسؤول عن تسعير التذاكر، وانتهت المباراة آنذاك بفوز الأهلي بنتيجة 3-2.

جاء بيان شركة تذكرتي ردًا على الزيادة الملحوظة في أسعار تذاكر المباراة. فقد ارتفعت أسعار تذاكر المقصورة الرئيسية إلى 5000 جنيه مصري، بينما زادت أسعار تذاكر الدرجة الثالثة للجماهير من 75 جنيهًا إلى 200 جنيه مصري.

أكدت شركة تذكرتي أنها تقوم فقط بدور الوسيط في بيع التذاكر، ولا تتدخل بأي شكل من الأشكال في تحديد أسعارها. ويعتبر النادي المضيف هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات تتعلق بتسعير التذاكر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بهذا الصدد، تدعو شركة تذكرتي الجماهير إلى التوجه إلى النادي المضيف أو الاتحاد المصري لكرة القدم في حالة مباريات المنتخب الوطني، للحصول على أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بأسعار التذاكر.