محمد علي رزق ينعي تامر ضيائى

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان محمد علي رزق، الفنان القدير الراحل تامر ضيائى، الذي وافته المنية مساء اليوم قائلًا "لا حول ولا قوة إلا بالله

صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله، الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا

نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة"

تامر ضيائى

آخر أعمال محمد علي رزق

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد علي رزق مسلسلى “ جودر” و“ صيد العقارب ” في السباق الرمضاني الماضي و حققان نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل “ صيد العقارب ”

شارك في بطولة مسلسل " صيد العقارب الفنانة غادة عبد الرازق و الفنان محمد علاء والفنان القدير رياض الخولي و الفنان محمد علي رزق وعدد آخر من الفنانين والفنانات.