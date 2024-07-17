نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جواهر واوكا ولقاء سويدان في سبوت لايت مع شيرين سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، مغنية التسعينات جواهر التي اختفت لفترة بعد تحقيقها لنجاح كبير بالبوم حمادة واسمريكا، وتكشف خلال اللقاء كواليس عودتها بديو غنائي جديد بعنوان كاربونيتا مع مغني المهرجانات أوكا، وتكشف أيضًا خلال اللقاء عن مشاريعها الغنائية في الفترة القادمة وتفاصيل حفلاتها.

تفاصيل الحلقة



وتستضيف شيرين سليمان خلال الحلقة مغني المهرجانات أوكا الذي يكشف عن كواليس تسجيل الاغنية الجديدة وتفاصيل تعاونه مع جواهر كما يتحدث أيضًا عن مشاريعه الغنائية في الفترة المقبلة.



وتستعرض أيضًا خلال الحلقة لقاء خاص مع الفنانة لقاء وسويدان وكواليس مشاركتها في مسلسل الوصفة السحرية الذي يعرض حاليا على شاشة قناة دي ام سي والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العلاقات الزوجية والمشاكل التي يواجهها الازواج في المراحل المختلفة.

آخر أعمال لقاء سويدان

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان عرض مسلسل "الوصفة السحرية"، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية "هانيا" وهي شقيقة إسلام جمال المتزوج من بسمة داود، وتجمع هذه العائلة قصة في إطار اجتماعي.

مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) مكون من 45 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، بسمة داود، عمر الشناوى، كارولين عزمى، لقاء سويدان، محمد أبو داود، سلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

مواعيد برنامج سبوت لايت



برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.