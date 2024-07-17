DMC: بطولات رياضية ضخمة بمهرجان العلمين 25 يوليو المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 06:32 مساءً - قالت خلود الرفاعي، موفدة قناة «دي إم سي»، إن فعاليات مهرجان العلمين خلال الأسبوع السابق حققت العديد من الأنشطة لأول مرة، كرياضة البراموتور، ومسابقات كرة القدم على الملعب الخماسي، فضلا عن الحفل الأول للنجم محمد منير في المهرجان، وصولا إلى فعاليات وزارة الثقافة، مشيرة إلى أن اليوم سيجري عمل مباراة ترفيهية بين الكابتن أحمد حسن وكابتن سيد معوض، ولكن في رياضة البدل، مؤكدة أنها بداية ضخمة لكن البطولة الحقيقية ستبدأ 25 يوليو.



كيفية حجز تذكرة بطولات العلمين



وأضافت خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة، عبر قناة «DMC»، أنه على من يرغب المشاركة في البطولات يجب أن يحجز التذكرة مسبقا من موقع «رسمي لتذكرتي»، مؤكدة على الاستعدات التي تجري على أكمل وجه تجهيزا للحفل القادم للفنان العراقي كاظم الساهر، والفنانة ماجدة الرومي مع المايسترو نادر العباسي، وبالنسبة للمسرح أضخم من العام السابق، فضلا عن استخدامه لتقنية «التول» لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.

جودة التنظيم للمهرجان

ولفتت «الرفاعي»، إلى أن مهرجان العلمين مزود أيضا بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت، علاوة على الشاشات التي تتيح الاستمتاع للجميع، إضافة إلى وجود مساحة كبيرة باركينج للسيارات، مشيدة بالتنظيم الرائع للمهرجان وفاعلياته.