نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم البنك الأهلي يقترب من الزمالك.. بديل فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في مفاوضات شفهية مع أحد لاعبي نادي البنك الأهلي للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرغب نادي الزمالك في التوقيع مع عدد من الصفقات القوية بناءً على رغبة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز من أجل تعويض خسائر الموسم الحالي.

نجم البنك الأهلي يقترب من الزمالك.. بديل فتوح

وتواصل أحد مسؤولي نادي الزمالك مع اللاعب إسحاق يعقوبو الظهير الأيسر لنادي البنك الأهلي من أجل استطلاع رأيه حول الانتقال لصفوف الفارس الأبيض في الموسم الجديد.

وينتهي عقد اللاعب الغاني مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في التعاقد معه مجانًا.

ويطمح الزمالك لتعزيز الجبهة اليسرى نظرًا لامتلاكه فقط أحمد فتوح الذي غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة في كاحل القدم.

وعلى سياق اخر يواصل الزمالك استعدادته القوية للمواجهة المرتقبة أمام بروكسي في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر والمقرر لها غدًا الخميس 18 يوليو الجاري.