نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سباق الدوري.. مواعيد المباريات المتبقية لـ الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل الإثارة في منافسة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، والتي انحصرت بين كل من الأهلي صاحب الوصافة وبيراميدز القابض على الصدراة.

ويحتل الأهلي وصافة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة لكن من 25 مباراة حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 3 مباريات وهزم في مباراتين وعينه على لقبه المفضل من أجل الدفاع عنه.

وينتظر المارد الأحمر مواجهات نارية والتي يأتي على صدارتها بيراميدز من جدبد في مباراة الدوري الثاني.

مواعيد المباريات المتبقية للأهلي

ويتكرر لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري من جديد في الثاني والعشرون من شهر يوليو الجاري على استاد الدفاع الجوي.

بينما تأتي اللقاءات المتبقية للمارد الأحمر كالاتي:-

22 يوليو ـ الأهلي VS بيراميدز

26 يوليو ـ الأهلي VSالمصري

29 يوليو ـالأهلي VS سيراميكا كليوباترا

1 أغسطس ـ الأهلي VS البنك الأهلي

4 أغسطس ـ الأهلي VS المقاولون العرب

8 أغسطس - الأهلي VS سموحة

11 أغسطس ـ الأهلي VS زد

14 أغسطس ـ الأهلي VS إنبي

17 أغسطس ـ الأهلي VSمودرن سبورت

ويواجه الأهلي نظيره الألومنيوم في كأس مصر الجمعة المقبلة الموافقة في التاسع عشر من يوليو