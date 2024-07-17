وزارة الصحة في غزة: ارتفاع ضحايا العدوان ونداء استغاثة لتوفير المولدات الكهربائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 06:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن ارتكاب الاحتلال 4 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى وصول 81 شهيدًا و198 مصابًا إلى المستشفيات.

وبهذا يرتفع عدد ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر إلى 38،794 شهيدًا و89،364 مصابًا، مما يعكس تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

في سياق متصل، أطلقت وزارة الصحة نداء استغاثة عاجل لتوفير المولدات الكهربائية في المستشفيات، حيث تتوقع أن تخرج عدد من المولدات الرئيسية عن الخدمة في الفترة المقبلة بسبب منع دخول قطع الغيار اللازمة للصيانة.

وحذرت الوزارة من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى خطر حقيقي على حياة المرضى والمصابين، وينذر بانتهاء الخدمات الصحية بالكامل.

وأكدت مواصلة جهودها للضغط على الجهات المعنية لتأمين الاحتياجات الأساسية للحفاظ على حياة المرضى في ظل هذه الظروف الصعبة.

إلى ذلك، أعلن المفوض العام للأونروا أن 8 مدارس على الأقل تم استهدافها في غزة خلال الأيام العشرة الماضية، منها 6 مدارس تابعة للوكالة.

ودعا المفوض إلى ضرورة عدم استخدام المدارس لأغراض قتالية أو عسكرية من قبل أي طرف في النزاع، محذرًا من أن هذا السلوك يؤثر سلبًا على الأمن والتعليم في المنطقة.

حكومة غزة تكشف استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليًا

وكان أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، أول امس الاثنين، بأن عدد الشهداء والمصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية بلغ 320، حيث تعرضت أجسادهم لحروق شديدة نتيجة استخدام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لأسلحة محرمة دوليًا.

وكشفت التقديرات الطبية أن الأسلحة المستخدمة تشمل صواريخ وقنابل تُصنف ضمن الأسلحة الحرارية والكيماوية، والتي تعتبر غير تقليدية وممنوعة من الاستخدام ضد البشر، بحسب بيان حكومة غزة.