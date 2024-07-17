جمال شعبان عن وفاة الفنان تامر ضيائي: الانفعال يتسبب في توقف القلب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 08:29 مساءً - كشف الدكتور جمال شعبان، طبيب القلب، سبب وفاة الفنان تامر ضيائي، والذي توفي صباح اليوم بعد خلاف مع فرد أمن مسؤول عن دخول المرضى بمستشفى المعهد القومي للأورام.

جمال شعبان: الانفعال يتسبب في التوقف القلبي المفاجئ

وقال الدكتور جمال شعبان الانفعال والتعصب الحاد والضغط العصبي يمكن أن يسبب أزمة قلبية حادة وسكتة قلبية، كما يمكن أن يتسبب في تقلص تام في الشريان التاجي.

وأضاف: الممثل تامر ضيائي كان أحد مرضى القلب، حيث أصيب بجلطة وخضع لعملية بالقلب.

وأشار الدكتور جمال شعبان إلى أن الإصابة السابقة للفنان من الممكن أن تكون تطورت؛ مما أدى إلى حدوث جلطة حادة على الإصابة السابقة، وتسببت في توقف قلبي مفاجئ.

وتابع: كما أن إصابته السابقة من الممكن أن تكون مؤثرة على الشريان التاجي، وخلال الانفعال الشديد حدث تقلص تام وتوقف بعضلة القلب، التي حتى مع الإنعاش يصعب إعادتها مرة أخرى، مما يؤدي إلى توقف باقي أعضاء الجسم.

وفي سياق ذلك، ورد في نص التقرير الطبي للفنان تامر ضيائي أنه: في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو وفي حوالي الساعة الـ 10 و45 دقيقة وصل المتوفى رفقة مريض وكان فاقدا للوعي، وبعد المعاينة للمريض تحققنا من عدم وجود نبض، وتم بدء الإنعاش القلبي الرئوي لمدة ساعتين، ولم يتم رجوع نبض المريض، ولم يكن يعاني من أي إصابات ظاهرية حين وصوله الرعاية.