الرئيس السيسى يهنئ ”كاجامى” بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة فى رواندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 08:29 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الرواندي "بول كاجامي"، توجه خلاله الرئيس السيسى بالتهنئة للرئيس الرواندي بمناسبة فوزه في الانتخابات بفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والسداد، ومؤكداً حرص مصر على مواصلة العمل المشترك، لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، فضلاً عن استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف الأطر الإقليمية والقارية.

ومن جانبه، ثمن الرئيس الرواندي تهنئة الرئيس السيسى، مؤكدًا مواصلة بلاده العمل على تعزيز التعاون مع مصر على مختلف الأصعدة، في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمعهما، وكذا تكثيف التشاور بين الدولتين بشأن الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة الأفريقية.