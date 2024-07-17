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وزير الصحة يدعو طبيبة سوهاج وزوجها لزيارته فى مكتبه الإثنين المقبل

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 08:29 مساءً - أجرى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اتصالا تليفونيا ، بالطبيبة "سمر أنور"، الطبيبة بـ مستشفى المراغة بسوهاج ، وذلك على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، خلال الاتصال التليفوني ، على تقديره التام لأطباء وطبيبات مصر والفريق الطبي كافة، لافتا إلى العمل على توفير كل الوسائل الممكنة ، التي تكفل لهم أداء مهام عملهم وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها ، وما يستحقونه من تقدير واحترام.
كما وزير الصحة قام بدعوتها هي وزوجها الطبيب لزيارته في مكتبه بمقر وزارة الصحة يوم الإثنين القادم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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