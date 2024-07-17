نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الدوري الألماني الموسم الجديد 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن باير ليفركوزن في إنهاء سيطرة بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني لمدة 11 عامًا بعدما خطفه اللقب بوصوله إلى 90 نقطة في جدول البوندزليجا ليتقدم بفارق 17 نقطة عن شتوتجارت صاحب المركز الثاني.

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أندية ألمانيا على أدائها اارائع في البطولات القارية خلال الموسم الماضي بزيادة عدد مقاعدها إلى 5 في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بنظامه الجديد.

وحجزت خمسة أندية هذه المقاعد وفقًا لترتيب جدول الدوري في الموسم الماضي، وهي: باير ليفركوزن وشتوتجارت وبايرن ميونخ ولايبزيج وبوروسيا دورتموند.

كما يشارك فريقان من ألمانيا في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، الأول هو آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز السادس في الدوري وهوفنهايم صاحب المركز السابع بسبب تأهل بطل كأس ألمانيا لدوري أبطال أوروبا.

بينما يمثل هايدنهايم صاحب المركز الثامن ألمانيا في دوري المؤتمر الأوروبي.

هبط ناديان من الدوري الألماني إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل وهما كولن ودارمشتات بعدما احتلا المركزين الأخريين في جدول ترتيب البوندسليجا خلال الموسم الماضي بينما يخوض بوخوم ملحق من أجل الحفاظ على مكانه بين الكبار.

في حين حجز كلا من سانت باولي وهولشتاين كيل رسميًا المقعدين الأول والثاني المؤهلين إلى الدوري الألماني في الموسم المقبل.

واحتل فورتونا دوسلدورف المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية ليتأهل إلى ملحق الصعود لكنه خسر أمام بوخوم صاحب المركز السادس عشر الذي حافظ على مكانه في البوندسليجا.

موعد بداية الدوري الألماني الموسم الجديد 2024-2025

أعلنت رابطة الدوري الألماني عن موعد انطلاق موسم المقبل يوم الجمعة الموافق 26 أغسطس 2024.

وينطلق الموسم المقبل من الدوري الألماني بعد فترة كافية من نهاية البطولات القارية في الصيف خصوصًا أن ألمانيا استضافت نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

وحددت رابطة الدوري الألماني أيضًا موعد نهاية الموسم الجديد من الدوري الألماني، حيث سيكون يوم 17 مايو 2025.